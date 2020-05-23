İstanbul'da dolu sürprizi
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İstanbul'da dolu sürprizi

İstanbul'da dolu sürprizi İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerde dolu yağdı.

23.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:52

İstanbul'da dolu sürprizi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerde dolu yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası ise bazı bölgelerde dolu sürprizi yaşandı. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise Esenyurt'ta etkili olan dolu yağışı sırasında binaların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

İstanbul'da dolu sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

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