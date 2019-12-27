İstanbul'da dolu sürprizi

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:22

İstanbul'da Kartal ilçesi ve çevresinde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara sürpriz yaşattı. Etkili olan dolu yağışı, aracıyla seyir halinde olan sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



İstanbul'da Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen kar yağışı hala etkili olmazken, İstanbullular dolu sürprizi yaşadı. Kartal ilçesi çevresinde etkili olan dolu yağışı, araçlarıyla yolda olan vatandaşları ve yayaları etkiledi.



İstanbul'da etkili olan dolu yağışı vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA