İstanbul'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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Zafer Mahallesi, İstanbul, Güncel, Haber

İstanbul'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüpheli yakalandı.

27.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:06
İstanbul'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İstanbul'da yabancı uyruklu bir vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Türkmenistanlı Reyimbay B, Zafer Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde yürürken yanına yaklaşan bir kişinin elindeki saati göstererek "acil paraya ihtiyacım var, bu saat altından ve 6 bin dolar değerinde ama sana 1000 liraya satarım" dediğini, bu sırada yanlarına yaklaşan başka bir kişinin ise saatin çok değerli olduğunu belirtmesi üzerine saati aldığını ancak kontrol ettirdiğinde sahte olduğunun belirlendiğini bildirmesi üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Söz konusu dolandırıcılık olayını Ayhan O'nun yaptığını ve Avcılar'da yaşadığını belirleyen ekipler, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve dolandırıcılıktan 14 suç kaydı bulunan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA

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