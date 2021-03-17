İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

17.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:46
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da telefonla banka çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek bir kişiyi 100 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da telefonla banka çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek bir kişiyi 100 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de oturan H.D. isimli kadını banka çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek kişisel bilgilerini çalan ve 100 bin lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen zanlılar, Bakırköy, Pendik ve Maltepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya'da yaşayan 5 kişiyi de aynı yöntemle 373 bin 351 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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