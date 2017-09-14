İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev vaadinde bulunarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kurdukları internet sitesi üzerinden verdikleri ilanla TOKİ'den ev vaadinde bulunarak vatandaşlardan para talep ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında, sivil vatandaş gibi şüphelilerle irtibata geçen ve TOKİ'nin çekilişinden ev çıkma garantisi aldıktan sonra parayı vermek için Beyoğlu Tünel'de buluşma ayarlayan ekipler, 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrollü olarak serbest kaldı.



Yetkililer, TOKİ'nin gerçekleştirdiği proje ve çekilişlerle ilgili resmi hesaplar ve yetkililerin verdiği bilgiler dışındaki hiçbir bilgiye itibar edilmemesi ve resmi banka hesapları dışında hiçbir hesaba para yatırılmamasını ve elden para verilmemesi uyarısını yaptı.