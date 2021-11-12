İstanbul'da "Doğu Türkistan Cumhuriyet Günü Anma Töreni" düzenlendi - Haberler
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İstanbul'da "Doğu Türkistan Cumhuriyet Günü Anma Töreni" düzenlendi

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Haberler | Güncel
İstanbul'da

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliğince, İstanbul'da "Doğu Türkistan Cumhuriyet Günü Anma Töreni" düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliğince, İstanbul'da "Doğu Türkistan Cumhuriyet Günü Anma Töreni" düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Milli marşların okunduğu etkinlikte, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ilgili kısa film sunuldu.

Etkinlikte konuşan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman, "Bugün 1933 ve 1944 yıllarında kurulan iki cumhuriyeti anmak ve şehitlere dua etmek için burada toplandık. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan'ın gönderdiği telgraflar okundu.

Anma töreni, çocuklar tarafından sunulan gösteriyle son buldu.

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AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

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