Üç büyüklerin futbolcularıyla aşk yaşayan güzel DJ, biten evliliklerin sebebi olmuş

2014-2015 yılları arasında İstanbul'da en popüler gece kulüplerinde DJ'lik yapan Playboy güzeli Slovak Martina Stetiarova'nın, o dönemde üç büyüklerden birçok futbolcuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Futbolculara hayran olan Slovak model, evli futbolcularla da birliktelik yaşamış. Bunların arasında eski Beşiktaşlı Motta ve F.Bahçeli Kuyt'ın da olduğu iddia edildi.

2014'te Miss World Bikini seçilen Stetiarova'nın İstanbul'da yaşadığı dönemde üç büyüklerde top koşturmuş pek çok futbolcuyla birliktelik yaşadığı iddia edildi. Fotospor'un haberine göre; bu futbolcuların arasında evli olanlar da var. Dirk Kuyt'ın Stetiarova yüzünden evliliğinin bittiği konuşuluyor. Ramon Motta da iddiaya göre eşiyle bu yüzden büyük kavgalar yaşamış.

"FUTBOLCULAR BANA ÇEKİCİ GELİR"

Daha önce Delofeu'nun hayranı olduğunu itiraf eden Slovak model futbolcular için, "Bir erkeğin güzel olmasına değil düzgün kasları olmasına dikkat ederim. Sporcuları bu yüzden tercih ederim. Pek çok kadına çirkin gelen futbolcu bana çekici gelir" ifadelerini kullanmıştı.