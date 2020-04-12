İstanbul'da dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişiden 4'ü tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, İstanbul, Polis, Güncel

İstanbul'da dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişiden 4'ü tutuklandı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

12.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:40
İstanbul'da dışarı çıkan ve polise mukavemet eden 6 kişiden 4'ü tutuklandı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün devriye sırasında, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek bir parkta oturan aynı aileden 6 kişiyi uyardı.

Buna rağmen evlerine dönmeyen kişiler, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemet gösterdi. Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, "Görevli memurlara mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Devrim H. (19), Hasan H. (26), Hakim H. (50) ve Hüseyin H. (25) tutuklandı. Şüphelilerden Cengiz H. (18) serbest bırakılırken, "tehdit" suçundan kaydı bulunan İbrahim H. (36) hakkında ise ikametten çıkmama koşulu ile adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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