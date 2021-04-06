İstanbul'da 'dilenci' operasyonu
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İstanbul'da 'dilenci' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

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İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, halkın manevi duygularını istismar ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Özellikle cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde, köprü altlarında bir dizi denetim yapan emniyet ekipleri, yakaladıkları dilencilere idari para cezası uyguladı.

Toplumun huzurunu ve kamu düzeninin bozulmasına neden oldukları gerekçe gösterilen dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen 4'ü kadın 7 şahıs hakkında "Kabahatler Kanununun 33. Maddesi gereğince "Dilencilik Yapmaktan" idari işlem yapıldı. Ayrıca 4 farklı kişi hakkında Kabahatler Kanununun 37. Maddesi gereğince "Seyyar Satıcılık" yapmaktan idari işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında bazı kişilerin 'hasta' taklidi yaptıkları göze çarparken, bir kişinin de kolunu bezle sararak 'sakat' numarası yaptığı dikkat çekti.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da 'dilenci' operasyonu
İstanbul'da 'dilenci' operasyonu
İstanbul'da 'dilenci' operasyonu
İstanbul'da 'dilenci' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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