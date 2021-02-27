İstanbul'da "Dijital Medya Çalıştayı"...
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İstanbul'da "Dijital Medya Çalıştayı"...

27.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:29
İstanbul'da

YEREL, ulusal ve uluslararası medya, İstanbul'da düzenlenecek Dijital Medya Çalıştayı'nda bir araya gelecek.

YEREL, ulusal ve uluslararası medya, İstanbul'da düzenlenecek Dijital Medya Çalıştayı'nda bir araya gelecek. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen, İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen Dijital Medya Çalıştayı, 5-6 Mart tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını yapacağı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in de katılacağı çalıştayla ilgili bilgilendirmede bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Artık yeni bir iletişim dünyası ile karşı karşıyayız. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni bir medya düzeni ortaya çıktı. TV izleme alışkanlıkları, gazete okuma alışkanlıkları değişti. Artık sanal ve dijital bir dünya var. Yeni bir reklam anlayışı ortaya çıktı. Kişisel verileri korumak önemli hale geldi. Geleneksel medyanın bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yerel medyanın yeni dijital ortama nasıl ayak uyduracağı gibi önemli konuları ela alacağız" dedi. 

Son yıllarda yeni medya kuruluşlarının öne çıkığını belirten Burhan, "Geleneksel medya ekonomik güç kaybetmeye başladı. En çokta yerel medya bu durumdan etkilendi. Yerel medyanın da kendisini güncellemesi gerekir. O nedenle İletişim Başkanlığı yerel medyaya yeni bir ufuk katmak ve güçlendirmek amacıyla bu projeye destek vermiştir" diye konuştu.İstanbul'da düzenlenecek bu çalıştaya sektörün önemli isimleri katılacak.  Çalıştayda dijital dünya, yeni iletişim teknolojileri, geleneksel medya ve Türkiye'nin tanıtımı başlıkları ele alınacak.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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