İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 gözaltı
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İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 gözaltı

08.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:12
İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yakınlığıyla bilinen Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezine geçtiğimiz Cuma günü baskın düzenledi. Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen T.O. ve B.C.I. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra İstanbul TEM Şube'de sorguya aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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