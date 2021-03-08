İstanbul'da DHKP/C operasyonunda yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
08.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:46
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 5 Mart'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları öne sürülen T.O. ve B.C.I. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış