İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU; 5 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU; 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL'DA DHKP/C OPERASYONU; 5 GÖZALTI

İSTANBUL'da DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütüne yönelik 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelininse yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 36 adet 9 mm mermi ve çok sayıda dokümana el kondu. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title