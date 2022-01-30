Son dakika haberi | Çatalca'da devrilen polis servis aracındaki 13 kişi yaralandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Çatalca'da devrilen polis servis aracındaki 13 kişi yaralandı (2)

AA, Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli polisleri taşıyan seminibüs, Çatalca-Arnavutköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi | Çatalca'da devrilen polis servis aracındaki 13 kişi yaralandı (2)

Son dakika haberi | Çatalca'da devrilen polis servis aracındaki 13 kişi yaralandı (2)

Son dakika haberi | Çatalca'da devrilen polis servis aracındaki 13 kişi yaralandı (2)

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

İstanbul, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title