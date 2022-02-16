İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa'da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde Abdullah Sabırlı'nın kullandığı 34 EUF 888 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bayrampaşa, Otomobil, İstanbul, Güncel, Haberler

title