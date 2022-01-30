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İstanbul'da devrilen otomobildeki kişi yaralandı

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da devrilen otomobildeki kişi yaralandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz H. yönetimindeki 34 NKT 88 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücünün babası Kemal H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kemal H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da devrilen otomobildeki kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Haber

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