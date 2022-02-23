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İstanbul'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul'da devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Yolu'nda seyir halindeki 34 DGD 428 plakalı hafif ticari araç, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda ağaçlık alana devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Cumhuriyet, Tragger, Güncel, Haberler

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