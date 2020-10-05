Devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı
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Devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı

05.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:46

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savaş G. 34 LF 1541 plakalı otomobiliyle bir demir parçasının üzerinden geçmesinin ardından emniyet şeridine geçip lastikleri kontrol etmek istedi.

Bu sırada arkasında seyir halindeki Oben Ö.'nün kullandığı 34 GR 1999 plakalı araç, Savaş G.'nin otomobiline çarpıp devrildi.

Devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki sürücü yara almadan kurtulurken Ayşe K. yaralandı.

İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü, yaralı Ayşe K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanesine kaldırıldı.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken diğer otomobilde de hasar oluştu.

Devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı
Devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı
Devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı
Devrildikten sonra yanan araçtaki bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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