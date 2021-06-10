İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu
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İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu HDP İstanbul İl Başkanlığının olduğu caddede operasyon gerçekleştirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK-PYD yönelik 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu

HDP İstanbul İl Başkanlığının olduğu caddede operasyon gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK-PYD yönelik 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon adreslerinin birinin de HDP İstanbul İl Başkanlığı Caddesi olduğu görüldü. Hakkında terör örgütü ile ilgili bağlantı olan kişilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK Sokak Yapılanması ile PYD - YPG'ye yönelik 8 ilçede eş zamanlı 11 adrese ve 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında tespit edilen adreslerde arama yapan polis ekipleri adreslerde tespit edilen şahısları gözaltına aldı. Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerindeki bir adrese yapılan operasyonda HDP İstanbul İl Başkanlığının yakını olduğu görüldü.

Operasyon sonrası gözaltına şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu
İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu
İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu
İstanbul'da dev PKK/KCK - PYD ve YPG operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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