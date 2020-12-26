Son dakika haber... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı

26.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:54

Son dakika haberler... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı 539 polis, 39 ilçede 656 adrese baskın düzenledi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara eş zamanlı...

İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı

539 polis, 39 ilçede 656 adrese baskın düzenledi

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 209 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fizik takiplerin ardından ekipler bu sabah operasyon için düğmeye bastı. 539 polisten oluşan 253 ekip, 39 ilçede 656 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan toplam 209 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son dakika haber... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı
Son dakika haber... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı
Son dakika haber... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı
Son dakika haber... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Aslı Tandoğan Hatice Şendil Burak Özçivit
Spor Vitor Hugo Arda Turan Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İstanbul'da dev operasyon: Çeşitli suçlardan aranması bulunan 209 şahıs yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:54:56. #1.15#
title