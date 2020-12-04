Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
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Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

04.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:38

Son dakika haberler... İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi Kağıthane'de ihbar üzerine 3 adrese baskın yapan polis 1.

İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

Kağıthane'de ihbar üzerine 3 adrese baskın yapan polis 1.5 ton kaçak tütün ve yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen üç adrese baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 1.5 ton kaçak tütün ve yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler dün saat 13.00 sıralarında Merkez, Hamidiye ve Nurtepe Mahalleleri'nde bayisi bulunan kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı tespit ettikleri üç işyerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde arama yapan Kağıthane polisi, satışa hazır halde 286 kaçak puro, 294 bin kaçak sigara, 850 kilogram kaçak nargile tütünü ve 600 kilogram açık kaçak tütün olmak üzere toplamda yaklaşık 1.5 ton kaçak tütün ele geçirdi.

1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Öte yandan operasyon kapsamında firmanın sahibi Kasım K. ve adreslerde çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Firma sahibi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelileri ise emniyetteki adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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