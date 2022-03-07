İstanbul'da dev maç! Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

44 puanlı Kara Kartal, taraftar desteğini arkasına alarak kazanmayı ve sıralamada rakibinin üzerine çıkmayı hedefliyor. 4 maçlık galibiyet serisi Karagümrük karşısında sona eren 46 puanlı Başakşehir ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

YOĞUN İLGİ

Karşılaşmanın kadın ve çocuk taraftarlara ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra Siyah Beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi.

DERBİ ÖNCESİ ALARM

Kartal'da, Başakşehir karşılaşması öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Larin, Rıdvan ve Teixeira ve Welinton bu akşam kart görmeleri durumunda bir sonraki maç olan Galatasaray deplasmanında yer alamayacak.

BELÖZOĞLU REKOR PEŞİNDE

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de teknik direktör olarak Fenerbahçe 'nin başında 10, Başakşehir'le de 19 müsabakada görev yaptı. Belözoğlu, Sarı Lacivertli takımla 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, turuncu-lacivertli ekipte ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Spor Toto Süper Lig'de toplamda 29 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetlik istatistik yakalayan Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçını kazanması halinde ilk 30 maçında 20 galibiyete ulaşan üçüncü yerli teknik direktör olacak. Bu alanda 27 maçla Coşkun Özarı ve 30 mücadeleyle İsmail Kartal ilk iki sırada yer alıyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay, Aleksic, Trezeguet, Okaka.

CANLI ANLATIM

Dakika 4: Beşiktaş etkili geldi! Kenan Karaman, sol kanatta rakibi Caicara'yı çalımladı. İçeriye çevirdiği topta kaleci Volkan başarılı.

Dakika 2: Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş savunmasının arkasına atmak istediği top, Rosier'de kaldı.

Dakika 1: Maç başladı.

Haberler.com - Spor