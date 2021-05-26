İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
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İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi Lastiklerin içerisinde ve lastikçide yapılan operasyonlarda toplam 62 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Bağcılar'da "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın bagajında bulunan 2...

İstanbul'da dev "bonzai" operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi

Lastiklerin içerisinde ve lastikçide yapılan operasyonlarda toplam 62 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Bağcılar'da "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir aracın bagajında bulunan 2 stepne lastikte 16 kilogram bonzai ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucuların depolandığı lastikçide yaptıkları aramada ise 45 kilogram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. İlçede uygulama yapan "yunus" diye tabir edilen polis ekipleri, bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçtakileri şahısların üst aramalarını yapan polisler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekipleri bunun üzerine aracı didik didik aradı. Otomobilin bagajını açan Bağcılar polisi, 2 adet stepne lastik olduğunu görünce durumdan şüphelendi. Lastiklerden yoğun koku gelmesi üzerine bir iş yerine götürüldü. Spiral yardımıyla lastiği kesen motorize polis ekipleri, içerisinde 33 parça halinde satışa hazır 16 kilogram 435 gram "bonzai" ele geçirdi.

Uyuşturucuların ele geçirilmesinin ardından zanlıların sorgulayan polis, uyuşturucuyu bir lastikçiden aldıklarını belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bağcılar polisi, önceki gün akşam saatlerinde Sancaktepe Mahallesi'ndeki lastikçiye operasyon düzenledi. Operasyonda içeride detaylı arama yapan motorize polis ekipleri, depoda satışta hazır toplamda 45 kilogram 745 gram bonzai, skunk ve kubar maddesi ele geçirdi. Ayrıca içeride 13 litre kaçak alkol, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir miktar paraya da el konuldu. Aramalar ve bonzailerin bulunması ise kameralara yansıdı.

Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, araçta yakalanan ve "kaçakçılık", "uyuşturucu ticareti", "hırsızlık", "uyuşturucu kullanma", "yaralama" ve "kumar" suçlarından emniyette kayıtları bulunan Celal D., Turan D., Hasan Hüseyin K. ile Paşa E. ise gözaltına alındı. Emniyette "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli işlemleri yapılan şüphelilerden Paşa E. ve Hasan Hüseyin K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Celal D. ile Turan D. ise serbest bırakıldı.

İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi
İstanbul'da dev 'bonzai' operasyonu: Stepne lastikte ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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