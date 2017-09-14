İstanbul'da Ders Saatleri Belli Oldu

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08: 00'de başlayacak.

İstanbul'da Ders Saatleri Belli Oldu

İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08: 00'de başlayacak.

Kaynak: Dunya.com