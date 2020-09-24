İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi
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İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi

24.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:20

İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan da hissedildi.

İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi

İSTANBUL - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan da hissedildi. Depremin yanı sıra mesai saatinin bitmesi trafiği olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.38'de yaşanan deprem İstanbul'da da hissedildi. Megakentte deprem nedeniyle panikleyen birçok vatandaş kendini dışarıya attı. Depremin yanı sıra mesai saatinin bitmesiyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kennedy Caddesi Yenikapı mevkiinde oluşan trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi
İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi
İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi
İstanbul'da deprem ve mesai bitimi trafiği olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU

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