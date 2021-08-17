İstanbul'da deprem tatbikatı yapıldı
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İstanbul'da deprem tatbikatı yapıldı

İstanbul'da deprem tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ekipleri, İstanbul İtfaiyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Toplumsal Afet Platformu gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ekipleri, İstanbul İtfaiyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Toplumsal Afet Platformu gönüllülerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında Vodafone Park Stadyumu önünde kurulan koordinasyon merkezinde toplanan ekipler, deprem senaryosunu doğrultusunda yaralı vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Kurtarma senaryosu gereği Etiler'de boşaltılmış binaya hareket eden ekipler, çıkan yangına müdahale etti.

Enkazdan afetzedeyi çıkaran ekipler, sevkini yaparak tatbikatı tamamladı.

Tatbikat, katılan ekiplerin hatıra fotoğrafı çekimi ile bitti.

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İstanbul'da deprem tatbikatı yapıldı
İstanbul'da deprem tatbikatı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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