İstanbul'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler Başakşehir'de bulunan binalarda inceleme yaptı.

İstanbul'un Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde il genelinde bazı binalarda çökme, bazılarında ise hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, dün itibarıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Başakşehir ilçesi Boğazköy caddesi üzerindeki binalarda incelemeler yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından bazı binalar küçük çatlakları tespit edilip, fotoğrafı çekilerek sisteme yüklendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Mehmet Savaş "İstanbul'da 23 Nisan deprem meydana gelmesinden sonra yapı işleri genel müdürlüğü olarak hasar tespit çalışmalarına hemen başladık. İstanbul'da 39 ilçede aynı anda çalışmalarımız devam etmekte. Bu çalışmalarda vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve kamu yapıların hasar tespiti çalışmalarıyla başladık. Devam etmekteyiz. Vatandaşlar gelen ihbarlar üzerine inşaat mühendisi ve mimarlar tarafından oluşan hasar tespiti ekimlerince yerinde bakanlık tarafından geliştirmiş olduğu bir afet sistemi, afat tespit sistemi aracılığıyla online bir şekilde tabletler üzerinden tespitler gerçekleştirmekteyiz. Hasar tespit sistemine online şekilde tabletle bağlanıp bu tabletler üzerinden yapı ile ilgili genel bilgiler alınır. Görüntülemeler başlar. Bina ait fotoğraflar çekilir. Hasarlar varsa sisteme işlenir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olur. Şuan Başakşehir'de ilçesinde Boğazköy caddesindeyiz. Burada vatandaşlarımızdan gelen 5 tane ihbar. Arkadaşlarımız ihbarları incelediler" dedi. - İSTANBUL