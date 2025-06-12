İSTANBUL'DA DEPREM SON DAKİKA | AFAD ve Kandilli Rasathanesi 12 Haziran 2025 az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

12 Haziran 2025 Perşembe günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 12 Haziran 2025 Perşembe günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

İstanbul'da 12 Haziran 2025 sabahına depremle uyanan vatandaşlar, " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23:33'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da deprem mi oldu AFAD

Yaklaşık 8.36 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, İstanbul'un batı ilçelerinde hissedildi. Özellikle Büyükçekmece, Bahçelievler, Güzelce, Sinanoba, Kumburgaz ve Yeni Mahalle bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyı hissettiklerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Deprem, kısa süreli paniğe neden olsa da herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler