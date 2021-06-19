İstanbul'da deprem nedeniyle nalburda ürünler yerle bir oldu
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İstanbul'da deprem nedeniyle nalburda ürünler yerle bir oldu

İstanbul'da deprem nedeniyle nalburda ürünler yerle bir oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kartal merkezli deprem nedeniyle bir nalbur dükkanında ürünler yerle bir oldu.

İstanbul'da saat 15.07 sıralarında deprem meydana geldi. 3.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem özellikle merkez üssü olan Kartal'da olmak üzere çoğu ilçede hissedildi. Deprem nedeniyle bir nalbur dükkanında bulunan ürünler de raflardan düşerek yerle bir oldu. Deprem nedeniyle panik olan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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