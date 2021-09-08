İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem! 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre 8 Eylül 2021 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 8 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan İstanbul için bir son dakika deprem açıklaması bulunmuyor.