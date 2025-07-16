İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA 16 Temmuz 2025 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler!

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde sosyal medyada yayılan iddialar ve hissedilen küçük sarsıntı sonrası "deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak etti. Resmî kaynaklardan alınan bilgilere göre, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'da kaydedilmiş herhangi bir yeni deprem bulunmuyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı "son depremler" listelerine göre, bugün İstanbul genelinde hissedilen veya kaydedilen bir sismik hareketlilik söz konusu değil. Ancak 15 Temmuz Salı günü sabaha karşı saat 04.13'te, Büyükçekmece açıklarında 2,9–3,2 büyüklüğünde hafif bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan bu sarsıntı, özellikle Avcılar, Beylikdüzü ve Silivri çevresinde hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler