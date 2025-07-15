İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA 15 Temmuz 2025 az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler!

15 Temmuz 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 15 Temmuz 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

İstanbul'da gece saatlerinde kısa süreli paniğe yol açan bir deprem meydana geldi. 15 Temmuz Salı günü saat 04.13'te, merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan bir sarsıntı hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2, AFAD ise 2.9 olarak duyurdu. Deprem, yüzeye yakın bir derinlikte gerçekleştiği için özellikle Avcılar, Beylikdüzü ve Silivri çevresinde hissedildi. Sarsıntı sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. İstanbul Valiliği ve AFAD'dan yapılan açıklamalarda, ekiplerin sahada gerekli kontrolleri yaptığı ve şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler