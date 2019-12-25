İstanbul'da deprem mi oldu? Kandili Marmara'da deprem olduğunu açıkladı! Son depremler!
24 Aralık akşam saatlerinde Marmara açıklarında yaşanan deprem İstanbul'dan da hissedildi ve vatandaşlar arasında tedirginlik yaşandı? Kandilli rasathanesi Marmara Denizi'nde deprem odluğunu deprem açıklamasını yaptı. Peki İstanbul'da deprem oldu mu? Son depremler ve detaylar…
24 Aralık Salı sat 22.35'te Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ merkezli deprem İstanbul'da da hissedildi ve vatandaşlar İstanbul'da deprem mi oldu, sorularını sormaya başladı. İşte Kandili Rasathanesi verilerine göre son depremler…
MARMARA'DA 3.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU!
24 Aralık Salı 22.35'te "YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)" konumunda deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da ve çeşitli merkezlerde hissedilirken vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
24 ARALIK – 25 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
2019.12.25 07:49:2738.919531.584814.0-.-1.1-.-ASAGIPIRIBEYLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
2019.12.25 07:42:3038.649328.04986.4-.-1.2-.-YENIKOY-GOLMARMARA (MANISA)
2019.12.25 06:50:0138.938331.500212.6-.-1.5-.-GELINCIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
2019.12.25 06:37:5240.504732.97228.9-.-1.4-.-ULUAGAC-CUBUK (ANKARA)
2019.12.25 06:16:0438.285238.86536.1-.-2.4-.-YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)
2019.12.25 05:53:4737.888228.518713.6-.-1.2-.-KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN)
2019.12.25 05:32:4139.429340.096322.5-.-1.8-.-AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)
2019.12.25 05:12:4937.784729.70208.3-.-1.8-.-CALTI-CARDAK (DENIZLI)
2019.12.25 03:56:2135.734329.646059.4-.-1.6-.-AKDENIZ
2019.12.25 00:02:1940.839227.853822.1-.-1.8-.-MARMARA DENIZI
2019.12.24 23:58:0838.408344.60652.6-.-3.13.4TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2019.12.24 23:31:4139.510327.90158.4-.-1.4-.-SELIMIYE-(BALIKESIR)
2019.12.24 22:35:0340.800027.541016.6-.-3.53.2YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)REVIZE01(2019.12.24 22:35:03)
2019.12.24 21:33:1336.426328.69026.0-.-2.5-.-AKDENIZ
2019.12.24 18:48:5039.517740.13128.1-.-2.8-.-ELMALI-PULUMUR (TUNCELI)
2019.12.24 16:53:0938.880543.402520.2-.-1.8-.-KUMLUCA-(VAN)
2019.12.24 16:47:3437.169528.596827.1-.-1.3-.-YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2019.12.24 16:21:1537.213827.85530.0-.-1.8-.-ULAS-MILAS (MUGLA)
2019.12.24 16:20:5339.542541.05924.1-.-2.1-.-SOGUKPINAR-CAT (ERZURUM)
2019.12.24 14:48:3736.116227.275211.9-.-2.1-.-ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2019.12.24 14:32:5140.844027.58158.7-.-1.7-.-YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2019.12.24 14:22:5739.529026.02278.4-.-1.7-.-GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2019.12.24 14:00:0540.459230.34700.0-.-1.4-.-IHSANIYE-GEYVE (SAKARYA)
2019.12.24 13:06:5340.240530.78870.0-.-1.8-.-HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU)
2019.12.24 13:02:2240.226330.81880.0-.-1.4-.-AHMETBEYLER-GOYNUK (BOLU)
2019.12.24 12:37:4638.135741.312814.8-.-2.1-.-BEKIRHAN-KOZLUK (BATMAN)
2019.12.24 12:32:1939.473228.17734.0-.-1.3-.-CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.24 12:29:4937.291531.89420.0-.-2.4-.-MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)
2019.12.24 12:11:1439.275240.331319.2-.-1.9-.-ESME-KIGI (BINGOL)
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