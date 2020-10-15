İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'un hangi semtinde deprem oldu? İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi bugün İstanbul'da deprem olduğu bilgisini paylaştı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'un hangi semtinde deprem oldu? İstanbul'daki deprem kaç şiddetinde? 15 Ekim İstanbul'da deprem bilgileri!