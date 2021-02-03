İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD - Kandilli son dakika depremler

Son dakika deprem haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri açıklıyor. Son depremler listesi ile nerede, kaç büyüklüğünde deprem olduğunu görmek isteyenler araştırmalara başladı. İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD - Kandilli son dakika depremler

2 Şubat depremleri merak ediliyor. Türkiye'de İzmir'de meydana gelen yıkıcı deprem sonrası,'Kaç şiddetinde deprem oldu, nerede deprem bekleniyor?' aramaları yapılıyor. AFAD son depremleri duyurmaya devam ederken Kandilli Rasathanesi de tüm gelişmeleri vatandaşın erişimine sunuyor. AFAD - Kandilli son depremler haberimizde.

DEPREM Mİ OLDU?

Ege açıklarında meydana gelen sarsıntılar vatandaşları korkuttu. 1 Şubat saat 23:46'da 4.8 şiddetinde depremin ardından 23:58'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. İzmir'de artçılar sürerken son sarsıntı saat 00:21'de 2 Şubat günü 1.8 büyüklüğünde yaşandı.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.