İstanbul'da deprem mi oldu? Beykoz'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Son Dakika: Afad ve Kandilli verilerine göre 16 Eylül 2021 Perşembe günü deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem nerede oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Ölü veya yaralı var mı? İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! İstanbul'da deprem! İstanbul'da Beykoz bölgesinde son dakika deprem! İstanbul'da son dakika depremleri 2021! İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre İstanbul'da Beykoz bölgesinde saat 15:38'de 1.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

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