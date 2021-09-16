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İstanbul'da deprem mi oldu? Beykoz'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

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İstanbul'da deprem mi oldu? Beykoz'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Son Dakika: 16 Eylül 2021 Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Deprem nerede oldu? Ölü veya yaralı var mı? Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İstanbul'da Beykoz'da deprem! İstanbul'da Beykoz son dakika deprem! İstanbul'da son dakika depremleri 2021! İstanbul'da deprem!

Son Dakika: Afad ve Kandilli verilerine göre 16 Eylül 2021 Perşembe günü deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem nerede oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Ölü veya yaralı var mı? İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! İstanbul'da deprem! İstanbul'da Beykoz bölgesinde son dakika deprem! İstanbul'da son dakika depremleri 2021! İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre İstanbul'da Beykoz bölgesinde saat 15:38'de 1.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

İstanbul'da deprem mi oldu? Beykoz'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Gelişmeler için takipte kalabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: İstanbul'da deprem mi oldu? Beykoz'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? - Haberler
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