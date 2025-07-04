İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 4 Temmuz 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA deprem listesi!

4 Temmuz 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 4 Temmuz 2025 Cuma günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem İstanbul'da nerede oldu? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

4 Temmuz 2025 Cuma günü İstanbul'da deprem olduğuna dair sosyal medyada dolaşan iddialar vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Ancak resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da kaydedilmiş herhangi bir deprem bulunmuyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, kent genelinde hissedilen veya kayıtlara geçen bir sarsıntı yaşanmadı. Uzmanlar, vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler