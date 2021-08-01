İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, daha önce yaşadığı 19 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen deprem sonrası uzmanlar tarafından daha büyük bir deprem olabileceği şeklinde yapılan açıklamalar vatandaşları oldukça tedirgin etmektedir. Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika depremleri inceliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Temmuz nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem mi oldu? 19 Ağustos 1999 depremi sonrası oldukça tedirgin olan vatandaşlar yaşadıkları şehir ya da bölgelerde olan depremleri merak etmekte. Bu bağlamda Türkiye'nin en güvenilir kaynakları ise AFAD Türkiye veKandilli Rasathanesidir. Peki, AFAD Türkiye ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü İstanbul'da deprem oldu mu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

31 Temmuz 2021 Cumartesi tarihindeson depremler listesine göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde büyük şiddette bir deprem meydana gelmedi.

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