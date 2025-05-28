İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 28 Mayıs 2025 İstanbul'da az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

İstanbulluların merakla sorduğu "İstanbul'da bugün deprem mi oldu?" sorusu, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, bugün İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana gelmedi. Kentte herhangi bir sarsıntı ya da deprem kaynaklı olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul'da az önce deprem mi oldu

Dün, yani 27 Mayıs 2025 tarihinde, Marmara Denizi açıklarında Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında 1.4 büyüklüğünde küçük çaplı bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı İstanbul'da hissedilmedi ve herhangi bir hasara yol açmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler