İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Haziran Cumartesi deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Son dakika: İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu. Peki, İstanbul depremi saat kaçta, nerede oldu? Detaylar haberimizde.

AFAD ve Kandilli verilerine göre 19 Haziran 2021 Cumartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

AFAD ve Kandilli verilerine göre 19 Haziran 2021 Cumartesi günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

19 HAZİRAN CUMARTESİ İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu.

İstanbul'da kısa süreli şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Paniğe neden olan sarsıntının şiddetiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmazken, sosyal medyada kullanıcılar sarsıntıyla birlikte yüksek bir sesin duyulduğunu belirtiyor.

19 HAZİRAN İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da bugün saat 15:08 sularında deprem gerçekleşti. Henüz depremin şiddeti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

19 HAZİRAN CUMARTESİ İSTANBUL DEPREMİ NEREDE OLDU? ŞİDDETİ KAÇ?

Henüz depremin merkez üssü hangi ilçe paylaşılmadı. Şiddeti hakkında da henüz bilgi yer almıyor. Detayları açıklayacağız...

GÜNCELLEME

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 15.07'de meydana depremin şiddeti 3,9 iken, merkez üssü Kartal oldu.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem ile ilgili açıklama yapan Kızılay, "İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" sözlerine yer verdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem 4.2 şiddetinde oldu. Depremin merkez üssü Sultanbeyli olduğu belirtildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

EKREM İMAMOĞLU: GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden depremle ilgili paylaşımda bulunarak, "İstanbul'un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" dedi.