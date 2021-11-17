İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım Çarşamba deprem mi hissedildi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika! Düzce'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilendirmeye göre merkez üssü Düzce olan 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi. AFAD, ise depremin şiddetini 5 olarak açıkladı.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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