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İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 10 Mayıs Cumartesi az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 10 Mayıs Cumartesi az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!
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10 Mayıs 2025 Cumartesi günü İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 10 Mayıs Cumartesi az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medya ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte İstanbul depremi son dakika bilgileri, resmi kaynaklardan alınan açıklamalar ve detaylar…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 02:28'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, İstanbul'un bazı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 10 Mayıs Cumartesi az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU

Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) da depremin merkez üssünü Marmara Denizi - Silivri açıkları olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin büyüklüğü 2.9, derinliği ise yaklaşık 8.7 km olarak ölçüldü. Deprem, büyük bir hasara yol açmazken, artçı sarsıntılar kategorisinde değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu sarsıntının 23 Nisan 2025'te Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçılardan biri olduğunu belirtiyor. Artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceği ifade ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 10 Mayıs Cumartesi az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DAKİKA deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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