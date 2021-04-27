İstanbul'da deprem mi bekleniyor? İstanbul'da 7.5 depreme karşı alınan tedbirler neler? İstanbul'da şehir nasıl tahliye edilecek?

İstanbul'da deprem mi bekleniyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında. İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için uzmanlardan neredeyse her gün art arda uyarılar gelirken, kentte tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte hazırlanan eylem planına göre İstanbul'da 7.5 depreme karşı alınan tedbirler neler? İstanbul'da şehir nasıl tahliye edilecek?

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ BEKLENİYOR?

Büyük İstanbul depremi, uzun süredir bekleniyor. Son günlerde alınan tedbirler ve afet karşısında yapılması gerekenler detaylandırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar sorunun cevabını net bir şekilde arasa da depremin ne zaman olacağı bilinmiyor.

7.5 şiddettinde bir depreme karşı alınan tedbirler açıklandı.

İSTANBUL'DA 7.5 DEPREME KARŞI ALINAN TEDBİRLER NELER?

TRT Haber'de Merve Güneş imzasıyla yayımlanan habere göre söz konusu plan İstanbul'da 7,5 büyüklüğündeki bir depreme göre hazırlandı.

6 AYRI YERDE GEMİLER TAHLİYE İÇİN KULLANILACAK

Planda en önemli nokta olarak, depremzedelerin şehirden tahliyesi üzerinde duruldu. Toplam 23 adet tahliye alanı bulunan İstanbul'da 6 ayrı yerde gemiler tahliye için kullanılacak. Bunun yanında hava, kara ve demir yolunun da kullanılması planlanıyor.

İSTANBUL'DAN TAHLİYESİ YAPILACAK KİŞİLER NEREYE GÖNDERİLECEK?

Plana göre ilk etapta depremzedeler Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri'ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek.

İhtiyaca bağlı ikinci grup, destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'a sevk edilebilecek.

DENİZDEN TAHLİYE NOKTALARI

Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak.

Adalar için de iskele ve 5 kapak atma alanı belirlendi. Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri.

DEMİR YOLU İÇİN TAHLİYE NOKTALARI

Ancak tahliye sadece denizden olmayacak. İstanbulluları kent dışına demir yoluyla çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları.

KARA YOLU TAHLİYE NOKTALARI

Tahliye sürecinde karayolları da önemli bir rol oynayacak. Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olacak.

HAVA YOLU İLE TAHLİYE

Tüm ayrıntıların düşünüldüğü deprem eylem planında, hava yolu da tahliye için kullanılacak. Bunlar, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak. Tahliyede öncelik sıralamasının başında ise engelli vatandaşlar bulunuyor. Onları çocuklar, yaşlılar ve kadınlar takip ediyor.