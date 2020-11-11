İstanbu'da deprem meydana geldi! İstanbu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul depremi merkez üssü neresi?
11.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:10
Merkez üssü Yalova açıkları olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. İstanbul'da deprem meydana geldi! İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul'da deprem meydana geldi! İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Deprem İstanbul'da da hissedildi.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 08:53'te Marmara Denizi'nde, merkez üssü Yalova açıkları olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde kaydedilen deprem, yerin 3 kilometre derinliğinde meydana geldi.