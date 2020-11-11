İstanbu'da deprem meydana geldi! İstanbu'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul depremi merkez üssü neresi?

Merkez üssü Yalova açıkları olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. İstanbul'da deprem meydana geldi! İstanbul'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!