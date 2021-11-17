İstanbul'da deprem hissedildi mi? Bugünkü deprem nerelerde hissedildi, hangi ilçelerde deprem hissedildi?

İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem hangi ilçelerde hissedildi? İstanbul'da deprem nerede oldu? Deprem Düzce'de mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Kasım Çarşamba deprem mi hissedildi? Düzce depremi detayları...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? DEPREM NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını söyledi. Düzce'de saat 15.57'de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA OLUMSUZ BİR GELİŞME YAŞANMADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı."

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ İNCELEME BAŞLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi. Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİ KAYA: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından açıklamada bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet