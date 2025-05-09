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İstanbul'da deprem! 9 Mayıs Cuma İstanbul'da deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu?

İstanbul'da deprem! 9 Mayıs Cuma İstanbul'da deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu?
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Son depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak takip etme imkanı sunuyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, özellikle Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler sonrasında artçı sarsıntıların olup olmadığını öğrenmek için bu listeyi sıkça kontrol ediyor.

9 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da deprem olup olmadığı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi, İstanbul'da herhangi bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak. Peki, 9 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da deprem oldu mu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

9 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da hissedilir büyüklükte bir deprem kaydedilmemiştir. Ancak, Marmara Denizi'nde meydana gelen küçük çaplı sarsıntılar, uzmanlar tarafından yakından izlenmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İstanbul'da deprem! 9 Mayıs Cuma İstanbul'da deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İstanbul'da deprem! 9 Mayıs Cuma İstanbul'da deprem mi oldu, deprem ne zaman oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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