İstanbul'da deprem

26.09.2019 18:41

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan diğer açıklamada da "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." bilgisi verildi.

Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle Bursa ve Yalova'da eğitime ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklama yaptı.

New York'tan yurda dönerken Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini aktaran Erdoğan, başta İstanbul Valisi olmak üzere İl Jandarma Komutanı ve diğer ilgili mercilerin bu çalışmaları bugün ve yarın devam ettireceğini vurguladı.

Erdoğan, depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweette 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız, hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor."

Hafif yaralı vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları da şu anda devam ediyor. İstanbullular başta olmak üzere, ben tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanma alanlarına ilişkin bazı açıklamaların yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. ve bunlar kendi sitesinden da AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine gelen bilgilerde ciddi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil. Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu. 12 tanesini devreye aldık." dedi.

28 artçı meydana geldi

AFAD, en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaz'daki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendiğini açıkladı. İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmediğini bildirdi.

Bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaşıldığını aktaran AFAD, Şirinevler'de bir binanın tahliye edildiğini, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştuğu belirtti.

AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edilirken emniyet, jandarma ve Genelkurmay'a ait hava araçlarının, İstanbul'un yukarıdan gözlenmesi için havalandığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'dan ekiplerin olay yerine intikal ettiği, AFAD Afet Lojistik Merkezlerinin ise hazır halde bekletildiği kaydedildi.

Vatandaşlara uyarı

AFAD'ın açıklamasında, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği belirtilerek, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması istendi.

Son depremleri, afad.gov.tr ve deprem.gov.tr adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebileceği, AFAD Deprem Dairesi'nin, ülkedeki her 5 istasyondan 4'ünü işlettiği ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlediği kaydedildi.

AFAD, Twitter hesabından yaptığı duyuruda da Silivri'de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısını yaptı.

"Riskli görülen binalarda gazı keserek tedbir alıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki depremde can kaybının ve ciddi yaralanma ihbarının olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul'da şu anda tespit ettiğimiz 2 caminin minaresi hasar gördü. Daha doğrusu yere düşen kısmı var. Avcılar ve Sarıyer'de yapılarla ilgili çokça ihbar aldık ancak bir kısmı asılsız. Bir kısmıyla ilgili de ekiplerimiz dağılmış durumda. Riskli görülen binalarda gazı keserek tedbir alıyoruz. İstanbul'da yeni 859 adet deprem toplanma yeri tespit ettik. Bu konuda hazır olanlar var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'daki depremle ilgili 7 iş yeri, 4 konut olmak üzere 11 bağımsız bölümün tahliye edilip mühürlendiğini kaydetti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde çeşitli yerlerinden hafif yaralı 8 vatandaş olduğunu belirterek, "Bunların çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi." dedi.

Vatandaşlar açık alanlarda toplandı

Deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, vatandaşlar açık alanlarda toplandı.

Kaynak: AA