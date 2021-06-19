İstanbul'da deprem (1)
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İstanbul'da deprem (1)

İstanbul'da deprem (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi.

İSTANBUL'da saat 15.07'de özellikle Anadolu yakasında hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Kartal olduğunu belirtirken büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirterek büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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