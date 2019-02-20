İstanbul'da Deniz Ulaşımına Sis Engeli - 1

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde beri özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın iptal seferleri şöyle;

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri

-Beykoz kalkışlı seferler

-Beşiktaş-Adalar seferleri

-08.00 Eminönü-Adalar seferi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA