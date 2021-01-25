İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıca, 17.00'de yapılması planlanan Yenikapı-Yalova ile 17.45'te planlanan Yalova-Yenikapı karşılıklı dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları A.Ş'nin de Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferleri, Kadıköy-Beşiktaş seferleri ve 17.30 Kabataş-Karaköy-Bostancı seferleri yapılamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak