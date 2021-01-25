İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
25.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:39
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.
Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıca, 17.00'de yapılması planlanan Yenikapı-Yalova ile 17.45'te planlanan Yalova-Yenikapı karşılıklı dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Şehir Hatları A.Ş'nin de Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferleri, Kadıköy-Beşiktaş seferleri ve 17.30 Kabataş-Karaköy-Bostancı seferleri yapılamayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak